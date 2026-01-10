Üçay Mühendislik halka arz ne zaman? Üçay Mühendislik lot fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul yatırımcısı yeni yılın ilk ayıyla birlikte halka arza doyuyor. Meysu Gıda, Z Gayrimenkul ve Formül Plastik’in ardından Üçay Mühendislik de halka arz onayı aldı.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Üçay Mühendislik’in Borsa İstanbul’daki halka arz süreci için geri sayım başladı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alan halka arzı, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 14–15–16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde yatırımcılar pay başına 18 TL sabit fiyat üzerinden hisse talebinde bulunabilecekler. Arz kapsamında toplam 60 milyon adet pay satışa sunulacak ve halka açıklık oranı yaklaşık %26,67 olarak planlanıyor. Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1,08 milyar TL civarında olması beklenirken, bu adım şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla atılıyor.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK LOT FİYATI NE KADAR?

SPK halka arz onayı alan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., yatırımcılar için talep toplama sürecini başlatıyor. Şirketin pay başına halka arz fiyatı 18,00 TL sabit fiyat olarak belirlendi.

14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan talep toplama sürecinde, toplam 60.000.000 adet lot satışa sunulacak. UCAYM koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi beklenen şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,08 milyar TL seviyesinde olacak. Dağıtım yöntemi olarak Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım modeli uygulanacak.

Üçay Mühendislik, halka arzdan elde edeceği gelirin önemli bir kısmını güneş enerjisi santralleri (GES) ve elektrikli araç şarj istasyonu ağlarının genişletilmesi gibi yenilenebilir enerji projelerinde kullanmayı planlıyor. Bu hamle, şirketin enerji dönüşümü ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.