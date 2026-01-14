Üçay Mühendislik hangi bankalarda var? Üçay Mühendislik kişi başı kaç lot düşer? soruları araştırılıyor. Borsa yatırımcısı katılım endeksi şartlarını karşılayan UCAYM’nin halka arz sürecine katılıyor. Detayları araştıran yatırımcılar kişi başı lot hesabını öğrenmeye çalışıyor.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HANGİ BANKALARDA VAR?

Üçay Mühendislik’in UCAYM koduyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arzında yatırımcılar 14–15–16 Ocak 2026 tarihleri arasında talep topluyor. Halka arza bireysel ve kurumsal yatırımcıları çekmek için çok sayıda bankacılık ve aracı kurum katıldı.

Arzda pay almak isteyenler Akbank, Garanti Bankası, DenizBank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, ING Bank ve Burgan Bank gibi isimlerin yanı sıra katılım bankaları Albaraka Türk, Türkiye Finans ve T.O.M. Katılım Bankası üzerinden başvuru yapabiliyor. Bunun yanında A1 Capital, Acar, Ahlatcı, Ak Yatırım, Anadolu Yatırım, Halk Yatırım, İş Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım gibi çok sayıda aracı kurum da halka arza katılım noktası olarak yatırımcıların hizmetine sunuluyor.

Arzda toplam 60 milyon lot satışa çıkarıldı ve hisse fiyatı 18 TL olarak belirlendi.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin halka arzına ilişkin yapılan lot hesabı şöyle:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

150 Bin katılım ~ 280 Lot (5040 TL)

250 Bin katılım ~ 168 Lot (3024 TL)

350 Bin katılım ~ 120 Lot (2160 TL)

500 Bin katılım ~ 84 Lot (1512 TL)

700 Bin katılım ~ 60 Lot (1080 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (684 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 26 Lot (468 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (342 TL)

* Bireysel Yatırımcı Grubu.