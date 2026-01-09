Üçay Mühendislik katılım endeksine uygun mu? Üçay Mühendislik Enerji hisse kodu ne? Soruları araştırılıyor. Borsa yatırımcısı halka arz sürecini kaçırmamak için detayları öğrenmeye çalışıyor. Halka arz sürecini tamamlandıktan sonra Ana Pazar’da işlem görecek olan Üçay Mühendislik talep toplamasının haram mı helal mı olduğu merak ediliyor.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Üçay Mühendislik halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz bilinmiyor. Onaylı izahname yayımlandıktan sonra haberimizi güncelleyeceğiz.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ HİSSE KODU NE?

Üçay Mühendislik Enerji’nin hisse kodu da henüz belli değil. Lot başı 18 TL’den talep toplayacak olan Üçay Mühendislik halka arzdan elde edilecek fonu şu şekilde kullanacak:

%25-30 Elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumu.

%25-30 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması.

%25-30 Operasyonel giderlerin azaltılması, sürdürülebilirlik yatırımları.

%10-25 Finansal ve çevresel sürdürülebilirliği artırma alanında stratejik yatırımlar.

* Taslak İzahname, Sayfa 253.