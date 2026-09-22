Uşak Seramik temerrüde düştü
Uşak Seramik, ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracının vadesi gelen anapara ve kupon ödemesini gerçekleştiremeyerek temerrüde düştü.
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Uşak Seramik Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFUSAK92614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 22 Eylül 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi yapılamadı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ödemenin ihraççı kuruluş tarafından aktarılmaması nedeniyle söz konusu ödeme işlemleri gerçekleştirilemedi.