Uzmanından ağustos analizi: Borsa İstanbul’da zirve beklentisi ve kritik hisse yorumları

TCMB’nin faiz oranlarını piyasa beklentilerinden biraz daha erken bir zamanlamayla, yavaş yavaş çekmek yerine doğrudan %37'ye indirdiğini belirten Volkan Dükkancık, piyasadaki ciddi likidite fazlasının bu hamleyle çekildiğini ifade etti. Pratikte faizlerin %40'tan %37'ye gerilediğini söyleyen Dükkancık, TCMB'nin sonraki adımının 10 Eylül'deki toplantıdan ziyade ekim ayında ilk faiz indirimi şeklinde gelmesinin piyasada daha çok beklendiğini vurguladı. Maliye tarafının ise rezerv birikimi sürecinde içeriye yoğun şekilde giren carry trade kaynaklı sıcak parayı vergilendirme yoluyla yavaşlatmaya çalıştığını belirterek, bu durumun aslında iyi gelişmelerin arka arkaya geldiğine işaret ettiğini aktardı.

Yabancı ilgisinin henüz kısa vadeli faiz tarafında olduğunu, borsa tarafında ise henüz ciddi bir ilgi görülmediğini dile getiren Dükkancık, bu sürecin aşamalı işlediğini kaydetti. ABD ve İran geriliminin düşmesiyle yurt dışında da iyimser bir görüntü oluştuğunun altını çizen stratejist, Borsa İstanbul'un 14.500 seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda ve 3 Eylül'de açıklanacak ağustos enflasyonunda beklentilerin aşılmayıp %1,5-2 bandında kalması durumunda, borsa endeksinin eylül ayında tarihi zirvelerini yenileme ihtimalinin yüksek olduğunu öngördü. Hatta böyle bir senaryoda borsa, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne döneceği beklentisiyle 15.000 seviyesinin üzerine taşınabilir.

ABD yatırımları ve güçlü sanayi hikayeleri

Temel anlamda ve hikaye bazında en sevdiği hisselerden birinin Borusan Boru (BRSAN) olduğunu açıklayan Dükkancık, şirketin ABD'deki yatırımı sonrasında muazzam ihaleler almaya devam ettiğini belirtti. Trump sonrasında ihracata ve üretime dayalı bir ekonomi modeline geçiş sürecinde doğrudan Amerika'da yatırım yapmış Borusan gibi şirketlerin şanslı olduğunu söyleyerek, Eylül ayı ortasında ABD fabrikasını açacak olan Mega Metal'in de bu anlamda yatırımcı radarına girmesi gerektiğini hatırlattı. Borusan'ın kısa vadede 500 liradan 750 liraya hızlı bir hareket yaptığını ve şu an bunun düzeltmesini yaşadığını belirten analist, 650 liraya kadar geri çekilmelerin trendi sonlandırmayacağını, 650-700 aralığında dengelenmenin ardından hissenin 800 seviyesini aşmaya çalışacağını öngörerek 650 TL seviyesinin stop noktası olarak belirlenmesini tavsiye etti.

Çarpan anlamında cazip olan Forte hissesinde de bilanço sonrası yaşanan hızlı hareketin düzeltme sürecinde olduğunu belirten Dükkancık, 100-115-120 civarında dengelenme sonrası hareketin devamını beklediğini ve 110 stop seviyesi ile pozisyonların korunabileceğini ifade etti. Cordsa tarafında ise bilançonun fena gelmediğini ancak hareketlerin agresif olduğunu, kısa vadede 75-80 aralığına doğru boşlukların kapanması için bir düzeltme riski bulunduğunu, buralara olası geri çekilmelerin ise ekleme fırsatı olacağını söyledi. Benzer şekilde Arsan Holding'in de çarpanlarının makul olmasına rağmen beklenen karlılığı henüz yakalayamadığını, düşen trendin kırılmasının ardından 380-390 civarına geri çekilip onay aldıktan sonra yükseliş trendinin devam edeceğini; yeni alımlar için bu seviyelerin beklenebileceğini belirtti.

Enerji ve halka arz sektöründe ayrışmalar

‘Portföylerin göz bebeği’ olarak nitelendirdiği Enerjisa'yı (ENJSA) çok sevdiklerini vurgulayan Volkan Dükkancık, Türkiye'deki elektrik ve dönüşüm ihtiyacı sürdükçe şirketin pozitif etkilenmeye ve enflasyondan nemalanmaya devam edeceğini aktardı. Düzenli temettü veren yapısıyla orta-uzun vadeli portföylerde yer alması gereken şirketin, kısa vadede oluşturduğu direnç kanalını kıramadığını belirterek, 115 seviyesi üzerinde kapanışlar alınması durumunda tarihi zirvelerin konuşulabileceğini ifade etti. Aksa Enerji (AKSEN) için ise durumun o kadar pozitif olmadığını, hızlı yükselişin ardından bir düzeltme yaşandığını ve hissenin ortalamaları aşamadığını söyledi. Algoritmanın 105 seviyesinden bu yana ‘sat’ konumunda olduğunu belirten Dükkancık, 10 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış gelmediği sürece aşağıda 70-75 aralığına doğru %8-10'luk bir geri çekilme riskinin masada kaldığını bildirdi.

Yeni halka arzlardan Sara Enerji'de halka arz sonrası 7 tavanın ardından arz fiyatının altına sert bir geri çekilme yaşandığını belirten Dükkancık, artık mevcut seviyelerin makul olduğunu ve buralardan yeniden halka arz fiyatının altına düşüş beklemediğini söyledi. Yatırımcılara sabırlı olmalarını önererek, 80 civarına geri dönüşlerde yeni pozisyonların da denenebileceğini kaydetti. Dinamik Isı'nın (DNISI) ise beklenen bilanço patlamasını yapamadığı için yatay bir banda sıkıştığını belirterek, 4.30 seviyesinden alıcıların, 5.60-5.70 seviyesinden ise satıcıların geldiğini; hissenin 4.80 üzerinde kaldığı sürece yeniden 5.60 seviyesini deneyeceğini öngördü.

Ulaştırma ve petrokimyada fırsatlar, borç sıkıntısındaki şirketlere dikkat!

TAV Havalimanları grafiğinin çok hoşuna gittiğini belirten analist, dün 286 seviyesindeki önemli yatay direnci aşma denemesinin başarısız olduğunu ancak 270-275 aralığındaki ortalamalardan güç toplayarak bu seviyeyi kalıcı aşıp 300 liraya ve üzerine hareket edebileceğini öngördü. Mevcut pozisyonların korunmasını, geri çekilmelerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilmesini önerdi. Petkim (PETKM) için ise işlerin fena olmadığını, bilançonun da iyi geldiğini ancak hissenin son dönemde küçük/orta ölçekli spekülatif bir hisse gibi çok agresif fiyat hareketleri sergilediğini ifade etti. Bilançoda dipten dönüş emareleri olduğunu belirterek fiyatın 18-20 bandında dengelenmesini ve orta vadede fırsat sunmasını bekleyen Dükkancık, kısa vadede 18.50-20.50 bandındaki direncin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin ivmeleneceğini belirtti.

Son dönemde en uzak durulması gereken şirketlerin başında ise Vestel'in geldiğini belirten Dükkancık, yüksek faiz ortamından ve kriz sürecinden en çok etkilenen şirketin muazzam bir borçluluk artışı yaşadığını ve faaliyetlerinden dahi kar edemez duruma geldiğini açıkladı. Vestel için şu an grafik incelemek yerine borçların yeniden yapılandırılması süreçlerinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, grafiğin hiç iç açıcı olmadığı uyarısında bulundu. ‘Tehol’ hissesi için de grafik üzerinden yorum yapılamayacağını söyleyen Dükkancık, yatırımcıların mümkün olan en kısa sürede bu hisseden uzaklaşması gerektiğini belirtti.