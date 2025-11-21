Vadeli işlemler güne negatif başladı

  1. Ekonomim
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,59 azalışla 12.261,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 12.335,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise düşüşe geçerek yüzde 0,5 azalışla 12.270,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,59 altında 12.261,00 seviyesinden işlem gördü.

Fed beklentileri geriledi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 11.900 puanın destek, 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

