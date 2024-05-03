Vahap Taştan: Borsa 10.050-10.100 arasında pozisyon alır

Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda konuşan atırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan, piyasayı değerlendirdi. Borsada bu hafta hacimde hafif bir artış olduğunu belirten Taştan, yabancı ilgisinin de devam ettiğini söyledi. Taştan, şu değerlendirmeleri yaptı.

Enflasyon patikasında iyi yol izlersek kalıcı yabancı yatırımcı 2025’te gelebilir

Bugün piyasa çok yoğun. Enflasyon verisi var. Enflasyonun muhtemelen yılın ikinci yarısında yavaş yavaş gerileme eğilimine geçmesi bekleniyor. Burada baz etkisi de olacak tabii. Yani işte temmuz, ağustos, eylül olmak üzere 3 ayda yaklaşık 20 puanın üzerinde baz etkisiyle gerileme bekleniyor. Ancak istediğimiz düzeyde bir düşüş olmayacak enflasyonda. Şu anda aylık enflasyonun yüzde 2-3 bandının üzerine çıkmamış olması gerekiyor ki hedeflere biraz daha yaklaşma görebilelim. Ama şu anki ortamda da enflasyondaki yukarı yönlü baskının sürdüğünü görüyoruz. Amerika-Türkiye karşılaştırması yapabiliriz. Bu karşılaştırma kesinlikle geçerli. Türkiye'de de Amerika’da yüksek hizmet enflasyonu var, Türkiye'de imalat sektörü enflasyonu hala yüksek. Amerika için de bir geçerli bu.

Türkiye’de kur geçişkenliği biraz azalmış olsa da hâlâ devam ediyor. Bu üretici maliyetini de artırıyor. O yüzden Türkiye'nin enflasyonla ilgili sınavı uzun bir süre daha devam edecek ama bu beklenti satın alınıyor. Bunu BİST tarafında görüyoruz. Kur tarafında dolar-TL oynaklığı zayıf kalsa bile bunun en net etkisini tahvil faizleri, ikincisi Borsa Istanbul’a yabancı ilgisinde görüyoruz. Bugün Merkez Bankası rakamlarında da bunu belki görebileceğiz. 6-7 haftadır devam eden yabancı ilgisi var. Yabancının elinde tuttuğu hisse senedi stok büyüklüğü de artış eğiliminde. Bu şu anda borsada endeksi 10.000’in üzerinde tutuyor.

Bugün S&P’nin Türkiye’yle ilgili not kararı da var. Kısa vadeli geçmişe gittiğimizde Fitch’in Türkiye'ye yönelik söylemleri oldukça olumluydu. Tabii bir enflasyon patikası var. Bunun aşılması gerekiyor ama neticede gelen mesajlar olumlu. Bu da yabancı ilgisini bir noktada tetikleyecek. Ama şunu da söyleyeyim: Gelen yabancının şu an için uzun süre kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü birçok kredi derecelendirme kuruluşunda yatırım yapılabilir notunun altındayız. Bu da kalıcı bir yabancı ilgisinden öte biraz kalacak, düşünecek ve önünü görüp belki sonrasında çıkma kararı alabilecek yabancı yatırımcı eğilimi var. Eğer enflasyonla mücadelede iyi bir patika izleyebilirsek, 2025’te kalıcı yabancı ilgisinin daha da artmasını bekleyebiliriz.

Endekste 10.000’in üzerindeyiz. Bu hafta hacimde de hafif bir artış gördük. Yabancı ilgisinin de yine devam ettiği görüntüsü var. Bunlar olumlu. Ben 90.850’nin üzerine genel olarak pozisyonların tutulabileceğini düşünüyordum. Bu rakamı şimdilik 10.050-10.100 bandına taşıdım. Yani bir stok göreceksek endekste bence 10.050-10.100 arasında pozisyon var.