VAKFA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıf Faktoring ne zaman işlem görecek? soruları yatırımcıların gündeminde. Halka arz sürecine katılanlar sonuçların ne zaman duyurulacağını öğrenmeye çalışıyor.

VAKFA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Borsa İstanbul'da büyük bir heyecana yol açan ve yoğun ilgiyle karşılanan Vakıf Faktöring (VAKFA) halka arz süreci tamamlandı. Şirketin, 12, 13 ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği talep toplama işlemleri, son gün olan 14 Kasım Cuma mesai bitimiyle resmen sona erdi. Şimdi ise yatırımcılar tarafından merakla beklenen pay dağıtım sonuçlarının ne zaman kamuoyuna duyurulacağı sorusu gündemin merkezine yerleşti.

Sermaye piyasalarındaki yerleşik uygulamalara göre, halka arz talep toplama döneminin bitimini takip eden bir iş günü içinde dağıtım sonuçlarının açıklanması beklenmektedir. Bu beklenti ışığında, VAKFA halka arzına ilişkin kesinleşmiş sonuçların, ya talep toplama işleminin bittiği gün olan 14 Kasım Cuma akşam saatlerinde ya da en geç bir sonraki iş günü olan 17 Kasım Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi bildirimlerle ve halka arz konsorsiyumuna liderlik eden kurumlar aracılığıyla yatırımcılara ulaştırılacak.

VAKIF FAKTORİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vakıf Faktöring ne zaman işlem görecek bilinmiyor. Konuya ilişkin uzmanlar 17 Kasım’da işlem görmeye başlamasının beklendiğini belirtiyor.

VakıfBank Finans Grubu bünyesindeki Vakıf Faktoring, 12-13-14 Kasım 2025 tarihleri arasında halka arz edilecek. İzahnameye göre halka arz fiyatı sabit olarak 14,20 TL olarak belirlendi.

Şirketin toplam satışa sunacağı pay sayısı 225 milyon adet olarak açıklandı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %25 olması planlanıyor.

Ayrıca satışta yer alan payların %60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %40’ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek şekilde düzenlendi.

Özetle, yatırımcılar 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında pay talep edebilecek ve bu hisse senedi Borsa İstanbul’da kodu “VAKFA” ile işlem görmeye başlayacak.

Halka arzın ardından elde edilen gelirin tamamı faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak şekilde planlandı.

Ayrıca şirketin faaliyet gösterdiği faktoring sektöründe aktif büyüklük ve net kârlılık açısından güçlü bir performans gösterdiği vurgulanıyor.