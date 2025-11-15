Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı mı? Vakıf Faktoring kaç lot verdi? soruları borsa yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar lot dağıtımının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıf Faktoring A.Ş.’nin (VAKFA) halka arz sonuçları hakkında yatırımcıların merak ettiği bekleyiş sürüyor. Şirket, 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında talep topladı ve hisse fiyatı 14,20 TL olarak sabitlendi.

Arz büyüklüğü yaklaşık 3,2 milyar TL ve toplamda 225 milyon nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, dağıtım sonuçlarının genellikle talep toplama gününün hemen ardından açıklanması bekleniyor.

Ancak şirketten henüz resmi bir duyuru gelmiş değil; dolayısıyla kesin sonuçların önümüzdeki günlerde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor. Bu gelişme, VAKFA hissesine ilgi duyan yatırımcılar için kritik bir eşik olarak görülüyor.

VAKIF FAKTORİNG KAÇ LOT VERDİ?

Vakıf Faktoring halka arz toplamda 225 milyon adet lot dağıtımı yapacak ancak henüz dağıtılan lot miktarı belli olmadı.

Dağıtılacak olası lot miktarı ise şu şekilde:

- 150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL).

- 250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL).

- 350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL).

- 500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL).

- 700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL).