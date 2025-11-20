Vakıf Faktoring hisse ne zaman işlem görecek? VAKFA işlem tarihi belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Yatırımcılar dev şirketin ne zaman işlem göreceğini öğrenmeye çalışıyor.

VAKIF FAKTORİNG HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vakıf Faktoring "VAKFA" koduyla 20 Kasım 2025 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

VAKFA İŞLEM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Evet VAKFA 20 Kasım 2025 Perşembe günü işlem görecek. Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışı tamamlandı. Açıklanan 14,20 TL halka arz fiyatı üzerinden halka arz büyüklüğü 3,195 milyar TL olarak hesaplandı. Halka arzda 684 bin 223 adet yurt içi bireysel ve 106 adet yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 684 bin 329 yatırımcıya dağıtım yapıldı.