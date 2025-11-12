Vakıf Faktoring katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring haram mı helal mi? soruları araştırılıyor. Yatırımcılar dev faktöringin hisselerini alabilmek için mobil uygulamalardan halka arza katılmaya çalışıyor.

VAKIF FAKTORİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

HAYIR. VAKFA Katılım endeksine uygun değil. Vakıf Faktoring A.Ş.'nin (VAKFA) 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz sürecinde, yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Katılım Endeksine Uygunluk" durumu netleşti. Güvenilir aracı kurum kaynakları ve finansal platformlar tarafından yapılan duyurulara göre, Vakıf Faktoring'in hisseleri Katılım Endeksi kriterlerine uygun bulunmamaktadır.

Katılım Endeksi, faizsiz finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren, alkol, tütün, kumar gibi etik olmayan sektörlerden uzak duran şirketlerin hisselerini kapsar. Faktoring şirketleri, doğaları gereği faiz ve faiz benzeri gelirler üzerinden işlem yaptıkları için, genellikle Katılım Finans ilkelerine uygunluk şartlarını sağlayamamaktadır.

Bu durum, özellikle hassasiyeti olan ve sadece Katılım Endeksi'ne uygun hisselere yatırım yapan bireysel yatırımcılar için kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor. Halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacağı açıklanmasına rağmen, Katılım Endeksi yatırımcılarının bu hisselere yatırım yapmadan önce kendi finansal danışmanlarına başvurması önem taşıyor.

Aracı kurumların halka arz bilgilendirme dokümanlarında, VAKFA hissesinin Katılım Endeksi için uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu bilgi, Katılım Endeksi yatırımcıları için önemli bir ayrım noktası oluşturmaktadır.

VAKIF FAKTORİNG HARAM MI HELAL Mİ?

Katılım Endeksi kapsamına alınmaması, Şirketin faaliyetlerinin faizsiz (riba’sız) finansman prensipleriyle tam uyumlu olmadığı yönünde bir işaret olarak değerlendirilmiştir. Helal yatırım arayışında olan yatırımcılar için bu önemli bir kriterdir.

Ayrıca, Türkiye’de bu alanda yapılan dini-finansal değerlendirmelerde şu hüküm bildirilmiştir:

“Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun 15.09.2020 tarihli kararında; faktoring şirketlerinin vadeli satıştan doğan alacakları iskonto etmek suretiyle peşin satın almaları faizli işlem olarak değerlendirilmiş ve bu tür işlemler dinen caiz bulunmamıştır.”