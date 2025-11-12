Vakıf Faktoring kişi başı kaç lot verir? Vakıf Faktoring eşit mi oransal mı? soruları Borsa İstanbul yatırımcısının gündeminde. 12 Kasım günü halka arz süreci başlayan dev bankanın durumuna ilişkin detaylar araştırılıyor.

VAKIF FAKTORİNG KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Vakıf Faktoring A.Ş. (“VAKFA”)’nın halka arzında kişi başına düşebilecek lot sayıları, yatırımcı talebine göre değişkenlik gösterecek şekilde açıklandı.

Halka arz süreci 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, hisse başına fiyat sabit olarak 14,20 TL olarak belirlendi.

Şirket, toplam 225 milyon adet payı satışa sunacak ve halka açıklık oranı %25 olacak şekilde planlandı.

Bireysel yatırımcı grubuna ayrılan pay bölümü kapsamında, katılım sayısı arttıkça her yatırımcıya eşit dağıtımla düşecek lot sayısı azalıyor. Olası dağılım tahminleri şu şekilde:

Katılım 150 bin yatırımcı olursa → ~ 900 lot (~12.780 TL)

Katılım 250 bin yatırımcı olursa → ~ 540 lot (~7.668 TL)

Katılım 350 bin yatırımcı olursa → ~ 386 lot (~5.481 TL)

Katılım 500 bin yatırımcı olursa → ~ 270 lot (~3.834 TL)

Katılım 700 bin yatırımcı olursa → ~ 193 lot (~2.740 TL)

Katılım 1,1 milyon yatırımcı olursa → ~ 123 lot (~1.746 TL)

Katılım 1,6 milyon yatırımcı olursa → ~ 85 lot (~1.207 TL)

Katılım 2,2 milyon yatırımcı olursa → ~ 61 lot (~866 TL)

Bu veriler bir tahmin olup, gerçek dağıtım sayısı başvuruların tam olarak kesinleşmesiyle netleşecek. Ayrıca, VAKFA paylarının Katılım Endeksi’ne uygun olmadığı da belirtiliyor; faizsiz yatırımcılar için uygunluk kriteri açısından bu husus yatırımcılar tarafından dikkate alınmalı.

VAKIF FAKTORİNG EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin (VAKFA) Borsa İstanbul'daki halka arz sürecine dair en çok merak edilen konulardan biri olan dağıtım şekli, yayımlanan resmi bilgilerle netlik kazandı. Şirketin 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama işlemlerinde, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi uygulanıyor.

Sabit fiyatla (14,20 TL) halka arz edilen Vakıf Faktoring hisselerinin tahsis grupları ve oranları belirlendi. Toplam 225 milyon adet nominal değerli payın %60'lık kısmı (135 milyon nominal adet) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrıldı. Halka arz büyüklüğü 3.195.000.000 TL olarak açıklandı.

Uygulanan Eşit Dağıtım yöntemi sayesinde, bireysel yatırımcılara ayrılan %60'lık pay diliminde, başvuran tüm bireysel yatırımcılara talep miktarlarına bakılmaksızın aynı miktarda hisse tahsis edilecek. Bu dağıtım şekli, küçük yatırımcıların halka arzdan daha adil pay almasını sağlamayı amaçlıyor.