Vakıf Faktoring ne zaman işlem görecek? VAKFA halka arz sonuçları ne zaman? soruları araştırılıyor. Yatırımcılar halka arz süreci başlayan iki şirketin de detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

VAKIF FAKTORİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vakıf Faktoring’in (VAKFA) hisselerinin ne zaman işleme başlayacağına dair net bilgi yok. Fakat uzmanlar sürecin Kasım ayında başlayabileceğini belirtiyor. Şirketin halka arz süreci kapsamında, talep toplama tarihleri 12-13-14 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Halka arz fiyatı da sabit olarak 14,20 TL olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,2 milyar TL ve halka açıklık oranı %25 olarak ilan edildi.

Yani yatırımcılar bu tarihlerde talep toplama sürecine katılabilecek.

Ancak işlem görmeye başlama yani borsada alım-satım yapılabilir hale gelme tarihi henüz kamuoyuna kesin açıklanmış değil. Halka arz işlemi tamamlandıktan ve hisse kodu Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar aktif hale geldikten sonra ilk işlem tarihi belli olacak.

VAKFA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN?

VAKFA 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği, büyük ilgi gören halka arz sürecinde sonuçların ne zaman açıklanacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Talep toplama işlemlerinin (14 Kasım) mesai bitimiyle tamamlanmasının ardından, dağıtım sonuçlarının genellikle talep toplama bitimini takip eden bir iş günü içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Bu takvime göre, VAKFA halka arz sonuçlarının 14 Kasım Cuma günü ya da 17 Kasım Pazartesi günü mesai saatleri içinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden ve konsorsiyum liderleri aracılığıyla açıklanması öngörülüyor.