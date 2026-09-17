VakıfBank'tan 250 bin adetlik geri alım hamlesi

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VakıfBank'ın 17 Eylül'deki bu işlemi 18 Kasım 2025'ten bu yana yapılan ilk geri alım oldu.



VakıfBank, pay geri alım programı kapsamında yaklaşık 10 ay sonra yeniden hisse alımı gerçekleştirdi.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül 2026 tarihinde 31,98 TL ile 32,02 TL fiyat aralığından toplam 250 bin adet D Grubu pay geri alındı.

VakıfBank Yönetim Kurulu, 20 Mart 2025 tarihinde pay geri alım programı başlatma kararı almıştı.

Program kapsamında 3 yıl içerisinde azami 250 milyon TL nominal tutarlı payın geri alınması ve bu işlemler için en fazla 12 milyar TL fon ayrılması kararlaştırılmıştı.

Program çerçevesinde pay geri alımları 21 Mayıs 2025'te başlamış, ancak işlemler 18 Kasım 2025 tarihinden sonra devam ettirilmemişti.

Geri alımların amacı açıklandı

VakıfBank, pay geri alım programının hissedar yatırımlarının değerinin korunması ve banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

Bugünkü 250 bin adetlik alımla birlikte banka, uzun bir aranın ardından geri alım programını yeniden uygulamaya koymuş oldu.