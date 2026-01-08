Venezuela Borsası’nda Maduro sonrası rallisi: 2'ye katladı

Venezuela Başkanı Maduro, 3 Ocak’ta yapılan bir operasyonla tartışmalı bir şekilde uyuşturucudan yargılanmak üzere ABD’ye götürüldü. Dünyada şaşkınlık yaratan gelişme sonrası ülkedeki finansal gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Ülkenin başkenti Karakas’ta işlem gören Venezuela Borsa Endeksi (IBC), Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD destekli operasyonla yakalanmasının ardından sert bir yükseliş kaydetti.

Borsa, yılbaşından bu yana hızla yükselirken, devlet başkanının operasyonu sonrası yüzde 100’ün üzerinde artışlar görüldü.

Beklentiler öne çıkıyor

Yükseliş, siyasi belirsizliklerin azalması ve ülkede ekonomide normalleşme beklentisiyle ilişkilendiriliyor.

Maduro sonrası, olası reformlarla özellikle enerji ve petrol sektörü odaklı şirketlere olan ilginin artması öngörülüyor. Operasyon sonrası endeks hem jeopolitik beklentiler hem de ABD’nin petrol şirketlerinin yeniden Venezuela’ya yatırım yapabileceği beklentileriyle yukarı yönlü bir ralliye girdi.

Riskler hala yüksek

Yıllardır süren ekonomik kriz ve sert yaptırımlar altında kalan Venezuela borsası, normalde düşük hacimli ve volatiliteye açık bir yapıya sahip olurken, son gelişmelerle birlikte gözlenen ivme, yatırımcıların dikkatini çekti.

Reuters’ın aktardığına göre, uluslararası yatırım çevrelerinde de hareketlilik yaşanıyor. ABD’de bir yatırım fonu, Venezuela odaklı ilk ETF ürünü için başvuru yaptığını bildirdi.

Piyasada bu tür ralli hareketlerinin siyasi belirsizlikten bağımsız olmayabileceği gibi kısa vadeli fiyatlamalar olabileceği de öngörülüyor. Yatırımcılar, kısa vadede kazanç sağlasa da risklerin hâlâ yüksek olduğu hatırlatılıyor.

Bu yükseliş, Latin Amerika finansal piyasaları için de yakından izleniyor.