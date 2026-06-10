VİOP endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,74 azalışla 15.731,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.721,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 15.680,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Destek ve direnç seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de enflasyon ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.800 ve 15.900 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.