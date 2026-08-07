VİOP endeks kontratı güne düşüşle başladı

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Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,37 artışla 15.921,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.880,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,29 azalarak 15.875,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle yön arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.700 puanın destek, 16.000 ve 16.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.