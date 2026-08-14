VİOP endeks kontratı güne düşüşle başladı

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Dün yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,04 artışla 16.189,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da bu eğilimini koruyarak 16.191,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 azalarak 16.181,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.100 ve 16.000 puanın destek, 16.300 ve 16.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.