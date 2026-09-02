VİOP endeks kontratı güne düşüşle başladı

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Dün satış ağırlıklı hareket eden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 azalışla 17.156,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.107,00 puandan işle gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,44 azalarak 17.080,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkileriyle satış baskısı derinleşiyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.200 ve 17.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.