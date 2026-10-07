VİOP endeks kontratı güne yatay başladı

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Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 azalışla 15.690,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artarak 15.697,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda gözler Fed'in toplantı tutanaklarında

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken, bugün Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.900 puanın direnç, 15.500 ve 15.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.