VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı

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Dün satış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,33 azalışla 16.780,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.821,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 artarak 16.833,00 puandan işlem görüyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri ile Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanın direnç, 16.700 ve 16.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.