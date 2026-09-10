VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı

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Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 artışla 17.920,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyirle 17.916,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 17.940,00 puandan işlem görüyor.

Piyasalarda gözler faiz kararlarında

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 18.000 ve 18.100 puanın direnç, 17.800 ve 17.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.