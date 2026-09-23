VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı

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Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,07 artışla 16.475,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.524,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artarak 16.509,00 puandan işlem görüyor.

ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar piyasalarda risk iştahını artırdı

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi risk iştahını artırırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.