VİOP endeks kontratı günü artıda açtı

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,63 artışla 16.490,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,04 gerileyerek 16.483,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,66 artışla 16.599,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükselişe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı riskler ve petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın etkisiyle karışık seyrediyor.

Destek ve direnç seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışına ise Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.