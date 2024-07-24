VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 12.510,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 12.533,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajı verildi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.300 seviyelerinin destek,12.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.