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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 10.820,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 10.820,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 azalışla 10.845,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.811,25 puana geriledi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün, yurt içinde bütçe dengesi ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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