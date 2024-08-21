  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.042,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 11.054,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.045,00 puana indi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 11.042,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa Haberleri
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
7 ayda 1554 firma konkordato ilan etti: 55 firma için iflas kararı verildi
7 ayda 1554 firma konkordato ilan etti: 55 firma için iflas kararı verildi
Borsa, faiz kararı sonrasında günü ekside tamamladı
Borsa, faiz kararı sonrasında günü ekside tamamladı
Hazine hisseleri TVF'ye devredilmişti: Koza İpek'ten açıklama
Koza İpek'ten borsa açıklaması
Konkordato ilan eden şirketin hissesini fonlar almamış
Konkordato ilan eden şirketin hissesini fonlar almamış