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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 11.473,00 başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 11.473,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 11.528,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,5 azalışla 11.472,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek,11.550 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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