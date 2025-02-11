VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.077,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 11.120,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.092,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.950 puanın destek, 11.200 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.