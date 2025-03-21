VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 11.030,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 11.105,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemesini sürdürerek yüzde 0,6 azalışla 11.040,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini de bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Bugünkü kararla birlikte, söz konusu kural üst üste 4 işlem haftasında uygulanmış oldu.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.