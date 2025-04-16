VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 10.388,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da azalışını sürdürerek 10.381,00 puana indi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 10.340,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.