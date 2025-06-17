VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 10.483,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.488,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 10.454,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 puanın destek,10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.