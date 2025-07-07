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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 1,36 düşüşle 11.988,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 12.154,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.153,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,36 azalışla 11.988,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.700 seviyesinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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