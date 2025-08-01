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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,16 düşüşle 12.201,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 12.220,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyrederek 12.221,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla 12.201,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların risk algısını artmasıyla negatif seyrederken, bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 seviyesinin destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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