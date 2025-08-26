  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,34 düşüşle 12.730,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 yükselişle 12.773,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,23 düşüşle 12.744,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 azalışla 12.730,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda 'Trump' etkisi

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

