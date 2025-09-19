  1. Ekonomim
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,08 düşüşle 12.575,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,56 azalışla 12.585,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.580,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 azalışla 12.575,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

