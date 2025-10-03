VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 12.543,00 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,65 azalışla 12.551,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.
Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 azalışla 12.543,00 seviyesinden işlem gördü.
Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.
ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün açıklanacak istihdam raporu verilerinin ertelenmesinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.500 ve 12.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.