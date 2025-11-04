VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,16 artışla 12.598,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.613,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalışla 12.580,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın, iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.