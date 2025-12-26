VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,47 azalışla 12.385,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 altında 12.368,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydederken, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.