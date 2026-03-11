VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,71 artışla 15.474,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.368,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,06 altında 15.465,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.