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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,18 düşüşle 16.346,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
AA
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,70 azalışla 16.375,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.388,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 azalışla 16.346,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda gözler jeopolitik gelişmelerde

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklere karşın hızlanan bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikler, küresel piyasalardaki toparlanmayı destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.200 ve 16.100 puanın destek, 16.500 ve 16.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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