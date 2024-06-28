VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 11.705,75 seviyesinden işlem gördü. Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 11.704,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 11.695,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye'nin gri listesindeki durumunun da ele alınacağı Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına çevrildi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamarında, Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.

Analistler, bugün ayrıca endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozison kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.650 ve 11.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.