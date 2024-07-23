VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 12.705,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dar bantta hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 12.710,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyrederek 12.714,50 puana çıktı.

Analistler küresel pay piyasalarının, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederken, beklenti anketlerinde ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç,12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.