VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 9.905,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 artışla 9.905,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.910,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.