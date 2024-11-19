VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 10.741,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün yatay seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 10.739,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da hafif yükselerek 10.749,75 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.