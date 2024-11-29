  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.942,75 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Takip Et

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalışla 10.942,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.944,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.942,75 puan oldu.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün yurt içinde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde büyümenin yanı sıra finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.150 puanın direnç, 10.900 ve 10.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalar yurt içinde büyüme verilerine odaklandıPiyasalar yurt içinde büyüme verilerine odaklandıEkonomi

 

Borsa 30’un güçlüleri sektör bazında ayrıştıBorsa 30’un güçlüleri sektör bazında ayrıştıEkonomi

 

Borsa Haberleri
SPK Başkanı Gönül: Açığa satışın kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor
Açığa satışın kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor
Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Borsa başa döndü: Endeks günü yatay seyirde tamamladı
Borsa başa döndü: Endeks günü yatay seyirde tamamladı
Yabancıdan 2,5 ayın en büyük hisse satışı
Yabancıdan 2,5 ayın en büyük hisse satışı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor