VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalışla 10.942,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.944,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.942,75 puan oldu.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün yurt içinde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde büyümenin yanı sıra finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.150 puanın direnç, 10.900 ve 10.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.