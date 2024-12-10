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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,03 düşüşle 11.547,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 11.547,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2 artışla 11.551,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 11.548,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.350 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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