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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yatay seyirle 11.280,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 artışla 11.280,00 seviyesinden işlem gördü.

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 11.277,00 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı bugün, BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 puanın destek 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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