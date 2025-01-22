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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yatay seyirle 11.499,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 11.499,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.497,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.550 ve 11.600 puanın direnç,11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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