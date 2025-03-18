VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 12.519,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 12.516,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.531,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.750 puanın direnç, 12.400 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.